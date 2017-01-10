Пекин, 10 января, 2017, 11:16 — ИА Регнум. Интернет-ритейлер AliExpress (Китай), приостанавливавший отправку заказов в Россию через логистическую компанию SPSR (РФ), возобновил работу с российским партнёром, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Ru.aliexpress.com AliExpress

Напомним, китайский интернет-ритейлер 6 января прекратил отправку через SPSR товаров в Россию. Причиной стали проблемы с растаможиванием. В системе растаможивания товаров российской Федеральной таможенной службой возник сбой.

AliExpress предупредил российскую сторону, что приостановка носит временный характер. Также была временно прекращена доставка товаров британского интернет-ритейлера Asos.