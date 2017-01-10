Москва, 10 января, 2017, 11:15 — ИА Регнум. Ставки по займам микрофинансовых организаций (МФО) — проблемная тема. Как гласят многочисленные рекламные баннеры, размещаемые, как правило, возле социально активных территорий (предприятий, заводов, магазинов), получить кредит можно по одному или двум документам, очень быстро и «беспроблемно». Но это только на первый взгляд. Плата за пользование этими «быстрыми» деньгами колоссальна, ранее ставки доходили до 800% годовых. Население, являющееся целевой аудиторией МФО, подобные цифры плохо себе представляет, но факт остается фактом. В завышенную ставку включены риски просрочек и невозвратов, а также все очевидные и неочевидные обстоятельства, которые могут приключиться с заемщиком, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный Банк России

По ее словам, «основная проблема кредита в МФО, как ни странно, — легкость его получения. Просрочив небольшой платеж на день-два-три, заемщик не ощущает особенной нагрузки на кошелек. Однако таких заемщиков огромное количество, и это позволяет МФО отлично зарабатывать. Решение ЦБ ограничит заработок микрофинансовых организаций, поскольку получать тот процентный доход, к которому привыкли в МФО, теперь не получится».

«Есть еще один нюанс, который должен облегчить жизнь заемщика МФО. При просрочке, согласно обновленным правилам, проценты начисляются теперь только на сумму основного долга, предполагаемую к погашению. Возможно, это поспособствует возврату старых долгов и определенному «очищению» сектора от токсичных активов», — считает аналитик.

«Похоже, что сектор МФО, ранее являвшийся, по сути, классическим ростовщиком, выходит на ведомый Центробанком РФ цивилизованный уровень. Весной 2016 года здесь были урезаны максимальные ставки по целевым займам, теперь в силу вступили новые условия по ставкам. Если сюда прибавится и определенный рост потребительской грамотности, будет совсем хорошо», — высказала свое мнение эксперт.

Напомним, микрофинансовым организациям ограничили заработок: согласно решению Центробанка РФ, с 1 января 2017 года проценты, начисляемые по займу подобного рода, не могут быть больше троекратного размера самого кредита. Однако это решение не распространяется на пени, уже начисленные, и штрафы. Постановление касается всех кредитов МФО, которые были заключены в 2017 году или срок возврата по которым не превышает 12 месяцев.