Анкара, 10 января, 2017, 11:14 — ИА Регнум.



Pixabay.com Турецкий флаг

Тела двух военнослужащих, погибших в Сирии в ноябре 2016 года при освобождении города Эль-Баб, были доставлены в Турцию, сообщает Anadolu.

Сержант пехоты Киванч Касикчи из провинции Чанаккале и сержант жандармерии Муаммет Дуран Кешин из провинции Адана погибли 29 ноября в ходе операции по освобождению города Эль-Баб от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Их тела были доставлены в города Газиантеп на юге Турции, откуда они были направлены в свои провинции. Оба они принимали участие в операции «Щит Евфрата», начатой в августе 2016 года для выдавливания террористов от северных границ Турции.