Таллин, 10 января, 2017, 11:12 — ИА Регнум. В российские новогодние каникулы, с 30 декабря по 9 января, российско-эстонскую границу в обоих направлениях пересекли 105 тысяч человек. Об этом сегодня, 10 января, сообщает эстонское общественно-правовое телерадиовещание ERR со ссылкой на Северо-западное таможенное управление РФ.

Панорама Нарвы в середине XVIII века

Самыми напряженными днями для пограничников и таможенников стали начало и конец первой недели года. В первые дни нового года службам пришлось работать из-за нагрузки в авральном режиме.

Наплыв туристов на границе начался в последний рабочий день уходящего года — 30 декабря. На многостороннем автомобильном пункте пропуска Ивангород было оформлено на выезд из России 1238 легковых автомобилей, 5770 физических лиц, следовавших на машинах, и 2594 человека, пересекавших границу пешком. Затем в авральном режиме пришлось работать 2 января, когда в пункт пропуска Ивангород прибыли 1409 транспортных средств с 6734 пассажирами. В этот же день чрезвычайно загруженным стало пешеходное направление, причем в обе стороны. На вход в Россию было оформлено 2095 граждан, на выход — 2955.

Всего с 30 декабря по 9 января на выезд с территории РФ оформлено 7799 легковых автомобилей и 427 автобусов. На транспортных средствах границу пересекли 36 586 физических лиц. Пунктом упрощенного пропуска воспользовались 19 820 человек. Итого — более 56 000 туристов.

В Россию за тот же период въехало 6878 легковых транспортных средств, а также 410 автобусов. На машинах перемещались 31 824 физических лица, пешком через пункт упрощенного пропуска границу перешли 17 193 человека. Итого — более 49 000 человек.

Напомним, Нарва не единственный пограничный пропуск для автотранспорта и пешеходов на границе с Россией.