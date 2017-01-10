Саратов, 10 января, 2017, 11:12 — ИА Регнум. 9 января около 23:00 в поселке Усть-Курдюм в районе турбазы «Скала» под Саратовом по вине водителя под лед ушел автомобиль Lada Granta. Сам водитель и пассажир не пострадали, сообщили в областной службе спасения.

38.mchs.gov Выезд на лёд запрещён!

Прибывшие по вызову водителя спасатели обнаружили погруженный в реку автомобиль примерно в 50 метрах от берега. Происшествием занимается полиция. По словам руководства облспаса, водителю придется поднимать автомобиль за свой счет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 января на пресс-конференции начальник отдела безопасности людей на водных объектах — главный государственный инспектор по маломерным судам Саратовской области Роман Сулейманов отметил, что в 2017 году уже есть первые жертвы «тонкого льда». 3 января в Энгельсском районе (село Подстепное) на воде погибли два человека. Четверо мужчин отправились на рыбалку, передвигались на самоходном устройстве по реке Березовка. Попав в полынью, транспортное средство перевернулось, двое мужчин выбрались самостоятельно, еще двое — мужчины 1942 и 1949 г.р. — выбраться не смогли, утонули.

Роман Сулейманов уточнил, что на территории области ледовых переправ нет, что выезжать на лед на автотранспортном средстве запрещено.