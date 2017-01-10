Красноярск, 10 января, 2017, 11:10 — ИА Регнум. В Красноярском крае в 2017 году планируют провести авиаобработку пораженных сибирским шелкопрядом лесных участков. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, стоимость этих мероприятий составляет около 892 млн рублей.

Vladimir Petko Сибирский шелкопряд

«Вопрос финансирования данных мероприятий» в настоящее время решается, уточнили в министерстве.

Добавим, ликвидацию массовой вспышки сибирского шелкопряда обсудили на заседании совета лесной отрасли края под руководством заместителя председателя правительства региона Юрия Лапшина. О борьбе с вредителями рассказали руководитель Центра защиты леса по краю Владимир Солдатов и первый заместитель министра лесного хозяйства края Дмитрий Селин. По данным краевого Минлесхоза, разработан план мероприятий по ликвидации массовой вспышки сибирского шелкопряда. В числе приоритетных задач — оперативная вырубка уже погибших насаждений. Работы в Енисейском районе края уже ведутся.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае складывается сложная ситуация с распространением сибирского шелкопряда. Ранее губернатор региона Виктор Толоконский заявил, что специальных мер защиты от насекомых-вредителей требуют уже около 700 тыс. гектаров лесов (общая площадь государственного лесного фонда края составляет 158 млн га — прим. ИА REGNUM ). «Обеспечить необходимую защиту на всей территории, занятой лесами, без федерального финансирования не представляется возможным», — подчеркнул глава региона.

По данным регионального правительства, крупные очаги лесов, зараженных сибирским шелкопрядом, выявлены не только в Красноярском крае, но и в Томской, Иркутской и Кемеровской областях.

Напомним, основные характеристики бюджета Красноярского края на 2017 год утверждены в следующих объемах: прогнозируемый общий объем доходов — 191 591 313,5 тыс. рублей; общий объем расходов — 204 795 664,8 тыс. рублей; дефицит краевого бюджета — 13 204 351,3 тыс. рублей.