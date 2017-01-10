Москва, 10 января, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Товары китайского ритейлера AliExpress, работающего в сфере интернет-торговли, вновь могут быть доставлены на территорию России. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Aliexpress.com AliExpress

Как отмечают представители компании, приостановка экспресс-доставки, о которой стало известно 6 января, не повлияла на отправку заказов почтой. Причиной временного прекращения экспресс-доставки товаров стали затруднения с прохождением товарами таможни.

Приостановка поставок отмечалась по линии российской логистической компании SPSR. При этом все продавцы, работающие с интернет-платформой AliExpress, были уведомлены о сбое в системе растаможивания товаров.