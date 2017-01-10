Оренбург, 10 января, 2017, 11:00 — ИА Регнум. В Оренбурге из-за заболеваемости ОРВИ продлены школьные каникулы. Дети будут находиться на каникулах «до особого распоряжения», говорится в телефонограмме начальника управления образования города Нины Гордеевой.

Gorspravka09.ru Медицина

С предложением продлить каникулы выступили санитарные врачи, а соответствующее постановление издали городские власти.

По данным Роспотребнадзора, обстановка по ОРВИ и гриппу в регионе оценивается как неэпидемическая. за период с 2 по 8 января было зарегистрировано 9,6 тыс. случаев заболеваний. При этом 65% болеющих — это дети.

В лечебных учреждениях и аптеках создан достаточный запас противовирусных препаратов и других медикаментов, а также масок и респираторов. Как отмечает главный эпидемиолог регионального Минздрава Галина Зебзеева, в медицинских организациях региона скорректированы потребности по количеству средств индивидуальной защиты, коек для госпитализации, лекарств и медицинских работников. В случае необходимости власти обещают дополнительно привлечь к работе 1080 медработников и создать 1673 койки.

В городской больнице №6 Оренбурга перепрофилировано 50 круглосуточных коек для детей с гриппом и ОРВИ, а в городской больнице №5 Орска — 40 коек. Также с 1 января перепрофилировано 40 круглосуточных коек для детей в областной клинической больнице №2. Эти меры не связаны с ростом числа заболевших или тяжестью заболевания, они лишь направлены на увеличение числа профилактических госпитализаций среди детей раннего возраста, поясняет Галина Зебзеева.