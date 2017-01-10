Печоры, Псковская область, 10 января, 2017, 10:59 — ИА Регнум. В Псковской области вечером 9 января попал в аварию автобус, в котором из Санкт-Петербурга в Минск (Белоруссия) возвращался детский православный хор. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС, ДТП произошло в 22:10 9 января на 251-м км трассы Р-23 (Санкт-Петербург — Невель) в Струго-Красненском районе.

След от шины

Водитель большегрузного автомобиля Renault врезался в автобус Setra, который следовал в попутном направлении. В автобусе находилось 54 человека, в том числе 41 ребёнок в возрасте от 6 до 13 лет — православный хор из Минска. Паломники возвращались в Минск из Санкт-Петербурга, намереваясь переночевать в паломническом центре при Псково-Печерском монастыре.

В результате ДТП за медицинской помощью обратились 12 человек, в том числе 10 детей. «Они получили незначительные ушибы, от госпитализации отказались», — уточняет «Псковская лента новостей».

Ночью пассажиров попавшего в аварию автобуса доставили в Печоры. Домой в Белоруссию их довезут на автобусе из Минска, который приедет за ними сегодня, 10 января.