Петропавловск-Камчатский, 10 января, 2017, 10:58 — ИА Регнум. На Камчатке специалисты отслеживают очередной выброс пепла на вулкане Ключевской, который считается самым высоким действующим исполином Евразии. По данным вулканологов, днем во вторник столб пепла поднялся на высоту до 5 км при том, что сама гора 4750 метров.

Игорь Шпиленок Вулкан Ключевской (Ключевская сопка)

По словам специалистов Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), с учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 30 километров в восточном направлении в сторону Камчатского залива.

В МЧС региона корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что на пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют. По данным диспетчерских служб, выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано.

«Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Ключевской не проходят. Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано», — добавили в МЧС.

ИА REGNUM напоминает, что Ключевской несколько месяцев извергался в прошлом году. По его склонам текли лавовые потоки. Но, несмотря на прекращение извержения, исполин продолжает выбрасывать столбы пепла.