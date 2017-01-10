Осло, 10 января, 2017, 10:58 — ИА Регнум.

Суд Норвегии рассмотрит 10 января апелляцию правительства страны против постановления суда о том, что помещение массового убийцы Андерса Брейвика в одиночную камеру является бесчеловечным, сообщает Associated Press.

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Правительство страны утверждает, что с учетом тяжести преступления, совершенного Брейвиком, отбывающим 21-летний тюремный срок, его наказание не носит бесчеловечный характер. Кроме того, по соображениям безопасности, Брейвика необходимо содержать отдельно от других заключенных тюрьмы строго режима Скиен.

Напомним, районный суд Осло в 2016 году постановил, что изоляция 37-летнего Брейвика, от рук которого погибло 77 человек, нарушает Европейскую конвенцию о защите прав человека.