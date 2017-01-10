Сочи, Краснодарский край, 10 января, 2017, 10:57 — ИА Регнум. В Краснодарском крае сгорел многоквартирный жилой дом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС 10 января, пожар вспыхнул накануне около полуночи в Лазаревском районе Сочи.

Pixabay.com Пожар

К моменту прибытия пожарных расчетов огнем было объято почти 200 квадратных метров кровли одноэтажного здания по улице Свободы в поселке Макопсе. Пожару был присвоен ранг «1-БИС», что означает необходимость привлечения дополнительных сил и средств. Так, к месту пожара направилась служба пожаротушения города Сочи и оперативная группа Сочинского пожарно-спасательного гарнизона.

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Локализовать возгорание огнеборцам удалось спустя 1,5 часа. Полностью пожар был ликвидирован в 03:53. Всего было задействовано 42 человека личного состава, 15 единиц техники.

Без пострадавших не обошлось. На пожаре погибла 42-летняя женщина — хозяйка одной из квартир. Следственные органы уже начали доследственную проверку.

Как уточнили в СКР края, возгорание квартиры заметили соседи, о чем сообщили в пожарную службу. Пожар, по версии дознавателей, мог произойти в результате неосторожного обращения с огнем. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, обстоятельства произошедшего выясняются.

Добавим, что в одноэтажном здании было 10 квартир, в которых проживали 20 человек.

По данным регионального ГУ МЧС, за прошедшие сутки в Краснодарском крае произошло восемь пожаров, из них пять в жилом секторе. Спасено четыре человека.