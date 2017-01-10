Ленинградская область, 10 января, 2017, 11:02 — ИА Регнум. Минимальный уровень оплаты труда работников бюджетной сферы Ленинградской области с 1 января 2017 года увеличен до 10 850 рублей (с учетом всех начисляемых выплат). Таким образом, данный показатель проиндексирован на 6%, что соответствует прогнозируемому росту индекса потребительских цен по региону. Об этом сегодня, 10 января, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Финансирование по этому направлению в полном объеме предусмотрено в региональной бюджетной системе», — отметил председатель областного комитета финансов Роман Марков.

Индексация произведена по поручению губернатора 47-го региона Александра Дрозденко во исполнение подписанного 26 декабря 2016 года регионального соглашения о минимальной заработной плате в Ленинградской области на 2017 год.

Соглашение подписали Александр Дрозденко, а также официальные представители Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» и Федерации профсоюзов.

Предыдущая индексация размера минимальной оплаты труда работников государственных бюджетных и казенных учреждений Ленинградской области проводилась 1 сентября 2016 года. Тогда показатель был установлен на уровне 10 250 рублей.

Добавим, что минимальная заработная плата в Санкт-Петербурге в 2017 году должна составлять 16 тысяч рублей.