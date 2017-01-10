Таллин, 10 января, 2017, 10:56 — ИА Регнум. По итогам 2016 года индекс потребительских цен в Эстонии остался примерно на том же уровне, что и в 2015 году, составив 0,1%. Об этом ИА REGNUM сегодня, 10 января, сообщили в Департаменте статистики Эстонии, отметив, что весь год на цены оказывали влияние низкие мировые цены на нефтепродукты и газ, а также невысокий внутренний спрос. Так, несмотря на повышение мировых цен на нефть в конце года, моторное топливо в среднем в 2016 году оставалось на 4% дешевле, чем в 2015 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

В 2016 году по сравнению с 2015 годом больше всего подорожали продовольственные товары — в среднем на 21% переработанные фрукты и сахар; на 10% подешевело молоко пониженной жирности, на 7% — свежие овощи. Большое влияние на годовые показатели оказали также цены на электричество, теплоэнергию и отопление, при этом теплоэнергия подешевела за год на 9,1%, газ — на 20,1%, в то время как электроснабжение для бытовых клиентов подорожало на 2%. Самое большое влияние на формирование индекса оказали цены на напитки и табачные изделия, при этом алкоголь подорожал на 6,7%, а табачные изделия на 5,5%.

По прогнозам специалистов Банка Эстонии, в 2017 год в Эстонии ожидается ускорение инфляции до 3%. Это связано как с заметным ростом цен на нефтепродукты, так и введением новых акцизов и налогов. Кроме того, в течение 2016−2017 годов повышаются зарплаты у отдельных категорий граждан и вводятся новые социальные выплаты. Свое влияние на рост инфляции оказывает и падение евро по отношению к основным мировым валютам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014—2015 годах в Эстонии фиксировалась дефляция — снижение цен: в 2015 году это падение составило 0,5% по отношению к 2014 году.