Москва, 10 января, 2017, 10:51 — ИА Регнум. 95% жителей России слышали о том, что ряду известных иностранных актеров, спортсменов и др. (в частности, Жерару Депардье, Стивену Сигалу) было предоставлено российское гражданство, в том числе 46% информированы достаточно хорошо. Подобные случаи воспринимаются российскими согражданами скорее положительно (49%) или безразлично (34%), чем отрицательно (15%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Ян Вермеер. Астроном

Основными причинами выбора российского гражданства респонденты, с одной стороны, называют положительное отношение к России, ее культуре (15%), высокий авторитет нашей страны (14%), более благоприятные условия жизни (7%), с другой — стремление уехать из стран с высокими налоговыми ставками (22%), расхождение в политических взглядах с властями родных государств (11%).

Ученым и преподавателям (51%), а также квалифицированным специалистам (37%), по оценкам жителей России, необходимо предоставить гражданство в первую очередь.

Опрос проведен 17−18 декабря 2016 года. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.