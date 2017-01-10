Нью-Йорк, США, 12 ноября, 2023, 18:42 — ИА Регнум. Палестинская администрация должна взять на себя управление Газой, а Израиль — начать переговоры о концепции существования двух государств. Об этом 12 ноября заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в эфире телеканала CNN.

Khaled Omar/ XinHua /Global Look Press

«Палестинская администрация должна взять на себя руководство также и в Газе, а затем Израиль — согласиться на серьёзные переговоры по решению проблемы двух государств при поддержке международного сообщества. Это лучший вариант развития событий», — сказал Гутерриш.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт заявил, что если принцип «двух государств» не будет реализован, то вооружённый конфликт между Израилем и Палестиной будет повторяться раз за разом. Он подчеркнул, что в организации не хотят такого развития событий.

Кроме того, в проекте итоговой резолюции совместного саммита стран ЛАГ и Организации исламского сотрудничества (ОИС) говорится, что страны ЛАГ и ОИС считают сектор Газа неотделимой частью палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан. Проект документа также содержит призыв ко всем странам прекратить поставку вооружений Израилю, прорвать блокаду сектора Газа и обеспечить немедленный ввод в сектор гуманитарных конвоев.