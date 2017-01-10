Тверь, 10 января, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Замерзающих цирковых медведей спасли сотрудники ГУ МЧС по Тверской области 9 января. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления.

bodsa Медведь

У «Газели», в которой перевозили животных, отказал мотор, и машина застряла на 291-м километре федеральной трасс М-9. Водитель, чтобы согреть животных, пытался развести костер из подручных средств, в том числе реквизита. Когда же ему удалось добраться на попутной машине до гостиницы, он вызвал спасателей.

К месту вызова выехали сотрудники оленинского пожарно-спасательного подразделения Они с помощью пожарного автомобиля отбуксировали сломавшуюся «Газель» в автосервис. Медведей накормили и обогрели.

Отметим, с конца прошлой недели на территории Тверской области установились сильные морозы: температура воздуха составляла 22…27 градусов мороза, местами опускалась до минус 35. Подразделения МЧС работали в усиленном режиме — не только из-за праздников, но и из-за сложных погодных условий.