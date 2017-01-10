Санкт-Петербург, 10 января, 2017, 10:42 — ИА Регнум. Неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений Сергей Саламатов предстал перед Петроградским районным судом Санкт-Петербурга. Мужчине вынесен обвинительный приговор за кражу дорогостоящего бриллианта в одном из ювелирных салонов города. Об этом сегодня, 10 января, сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.

ColiN00B Бриллиант

Как установлено, в декабре 2015 года Саламатов похитил сертифицированный бриллиант огранки «Принцесса» весом 1,5 карата из ювелирного салона «Якутские бриллианты».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вечером 21 декабря 2015 года в ювелирном магазине на Большом проспекте Петроградской стороны, воспользовавшись невнимательностью персонала и отвлекая его внимание, мужчина сумел похитить бриллиант. Сотрудники магазина обнаружили пропажу лишь через 40 минут. Преступление было зафиксировано камерами видеонаблюдения, и фотография мужчины размещена в прессе.

Магазин оценил свой ущерб в 960 тысяч рублей, но аналогичный камень был выставлен на продажу по цене свыше 2 млн рублей.

Саламатов был задержан в феврале 2016 года, однако бриллианта при нем не оказалось.

Как отметили в прокуратуре Петербурга, подсудимый согласился с предъявленным обвинением по части 3 пункт «в» статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная в крупном размере»). Суд приговорил Саламатова к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

«Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск представителя потерпевшего о возмещении стоимости похищенного драгоценного камня в размере более 950 тыс. рублей», — отметили в надзорном ведомстве.