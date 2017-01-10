Ярославль, 10 января, 2017, 10:38 — ИА Регнум. В 2017 году в Ярославской области выросла стоимость проезда в пригородном транспорте, а также по междугородним маршрутам внутриобластного сообщения. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте энергетики и регулирования тарифов, на повышении цены проезда настаивали департамент транспорта Ярославской области и транспортные предприятия.

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Так, тариф для автобусов с жесткими сиденьями составил 2,38 руб. за пассажирокилометр, для автобусов с мягкими сиденьями — 2,5 рубля. По сравнению с уровнем действующих в 2016 году тарифов рост составил 5,5%.

В департаменте энергетики и регулирования тарифов отмечают, что основными факторами увеличения расходов транспортных предприятий стал рост цен на горюче-смазочные материалы, запасные части и материалы, шины, а также индексация заработной платы персонала. Также приходится учитывать и фактор снижения пассажиропотока.

Также в наступившем году выросла и стоимость билета на пригородные электрички. Новый тариф составил 3,1 рубля за километр пути. Рост платы составил 3,3%.

При этом с 1 января 2017 года в Ярославле на три рубля подорожал проезд в городском общественном транспорте. Теперь ярославцы платят за билет на автобус, троллейбус или трамвай 23 рубля. Ровно столько же стоит проезд в маршрутных такси. Во втором по величине городе области — Рыбинске — проезд в 2017 году остался на уровне 2016 года.