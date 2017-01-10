Махачкала, 10 января, 2017, 10:38 — ИА Регнум. Уроженец Дагестана, подозреваемый в участи в незаконном вооруженном формировании, экстрадирован сегодня, 10 января, из Чехии.

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Тагир Исрапилов, 1981 года рождения, обвиняется в бандитизме, разбое, участии в незаконном вооруженном формировании, незаконном хранении оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД. По данным ведомства, подозреваемый скрывался от правосудия после совершения им в составе организованной бандгруппы налета на квартиру следователя МВД по Дагестану подполковника полиции Юнуса Хулатаева.

Преступление было совершено 1 августа 2010 года. Злоумышленники убили сотрудника полиции и скрылись с места преступления, похитив деньги и ценности на сумму более полутора миллионов рублей. Сам Исрапилов, пользуясь чужими документами, проживал в Чехии и Германии.

В 2011 году его экстрадировали из Германии в Чехию и поместили под стражу по обвинению в подделке документов. Остальные соучастники преступления были задержаны и ликвидированы на территории России.

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Как сообщало ИА REGNUM, в убийстве подполковника юстиции Юнуса Хулатаева был замешан сын убитого — Гаджимурад Хулатаев. Якобы он, придерживаясь экстремистских идей, не мог мириться с тем, что его отец работает в правоохранительных органах.

По данным следствия, сын сам открыл дверь бандитам. По заранее отработанному сценарию боевики вошли в квартиру, убили главу семьи, а его жену и сына связали в одной из комнат. После этого они скрылись с места преступления, прихватив с собой для прикрытия деньги и ценности.

За содействие в убийстве отца Гаджимурад хотел получить 100 тысяч рублей и пистолет.