Якутск, 10 января, 2017, 10:52 — ИА Регнум. В течение 3 лет организованная группировка с помощью сотрудника госучреждения республики похищала земельные участки на территории Якутска. Прокуратура квалифицировала эти действия как мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства. Ущерб от действий группировки составил порядка 35 млн рублей.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенники

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В отношении похитителей земли уже утверждено обвинительное заключение. По версии следствия, первое похищение участка состоялось в 2008 году, когда незаконно оформил документы на землю сотрудник одного из госучреждений республики по просьбе своего знакомого. Чиновник внёс заведомо ложные сведения в бланк свидетельства о праве собственности, а затем поставил земельный участок на кадастровый учёт и оформил его на подставное лицо. Стоимость той земли оценивается надзорным ведомством более чем в 1,5 млн рублей.

В 2010 году госслужащий объединился с тремя знакомыми, и продолжил незаконно оформлять участки. С мая 2010 по март 2013 годов организованная группа путем подделки документов на пустующие земли, оформления их на подставных лиц и дальнейшей перепродажи похитила у администрации Якутска еще 31 земельный участок на общую сумму более 35 миллионов рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, теперь в Якутии даже многодетные семьи могут получить землю при соблюдении особого условия. В декабре в Земельный кодекс республики региональные депутаты внесли изменения. Чтобы получить участок, многодетной семье нужно прожить на территории муниципалитета, где они претендуют на землю, не менее 5 лет. При этом раздачу по такому принципу участков в Якутске прокуратура ранее сочла нарушением прав семей, имеющих трёх и более детей. Надзорное ведомство потребовало признать установленные ограничения незаконными, и Верховный суд республики удовлетворил иск прокуратуры.

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