Симферополь, 10 января, 2017, 10:37 — ИА Регнум. На границе с Крымом задержан гражданин Украины, которому до 2019 года запрещен въезд в регион. Чтобы попытаться обойти запрет, мужчина поменял фамилию в паспорте, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым.

Victor Задержание

Жителя Херсонской области задержали 5 января на автомобильном пункте пропуска «Перекоп». 43-летний мужчина предъявил пограничникам паспорт, сведения в котором частично совпали с данными лица, в отношении которого действует запрет на въезд в регион. Владелец паспорта пояснил, что получил документ осенью 2016 года после того, как потерял предыдущий. Однако позже в ходе разбирательства украинец признался, что изменил фамилию, чтобы попасть в Крым.

Зная о том, что въехать в Крым в ближайшие годы он не сможет, мужчина решил незаконно пересечь государственную границу, для чего обратился в ЗАГС города Новая Каховка с просьбой о смене фамилии. В настоящее время гражданин Украины задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. В случае признания его виновным мужчине грозит штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 4 лет.