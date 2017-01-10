Брянск, 10 января, 2017, 10:37 — ИА Регнум. В Брянской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже порога эпидемии на 1%. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, за неделю уровень упал на 47%. Всего с 2 по 8 января к медикам обратились 4143 человека.

Allergiyainfo.ru Грипп

При этом порог эпидемии пока превышен на 44% среди взрослого населения. Школьники и дошколята болеют намного реже.

Однако в областном центре ситуация не такая радужная. Здесь уровень заболеваемости выше эпидемпорога на 6%.

«В Брянске зарегистрировано 2580 случаев ОРВИ, что выше эпидемического порога на 6%. Пороговые значения превышены среди детей 3−6 лет на 9%, среди школьников — на 12%, среди взрослых — на 12%», — говорится в сообщении управления.

ИА REGNUM отмечает, что в последнюю неделю 2016 года в Брянской области эпидемпорог по гриппу и ОРВИ был превышен почти на 30%. При этом в регионе за декабрь 2016 года было зарегистрировано 36 случаев «гонконгского» гриппа.