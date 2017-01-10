Вязьма, Смоленская область, 10 января, 2017, 10:35 — ИА Регнум. Один человек получил травмы в результате схода с рельсов железнодорожного вагона в Вяземском районе Смоленской области вечером 9 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

ptra Железнодорожный состав

ЧП произошло на тупиковой ветке в районе «Вяземского ГОК»: с рельсов сошли две колесные пары железнодорожного вагона.

В результате пострадал один человек — его госпитализировали.

Как сообщается, задержки в движении поездов не было.

Это не первый подобный случай на железной дороге в регионе. Там в 2013 году на станции Вязьма сошли с рельсов локомотив и одна колесная пара первого вагона поезда №2216.