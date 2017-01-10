Кушва, Свердловская область, 10 января, 2017, 10:36 — ИА Регнум. В Свердловской области бывший финансовый директор одного из коммерческих предприятий Кушвы обвиняется в присвоении и растрате крупной денежной суммы — 15 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональной пресс-службе ГУ МВД России корреспонденту ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Злоумышленница 1977 года рождения была выявлена сотрудниками собственной безопасности предприятия. Собранные материалы о нарушении финансово-хозяйственной деятельности в период с 2013 по 2014 год были направлены в органы внутренних дел. В ходе проверки вину подозреваемой подтвердили свидетели, а также результаты проведённой судебно-бухгалтерской экспертизы.

По результатам проверочных мероприятий сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Кушвинский» возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Сотрудниками полиции установлено, что экс-директор предприятия совершала хищения с использованием своего служебного положения.

На данный момент подозреваемой предъявлено обвинение, она находится под подпиской о невыезде. В региональной пресс-службе полицейского ведомства уточнили, что санкция по данному виду преступления предполагает наказание в виде лишения свободы до десяти лет.