Ростов-на-Дону, 10 января, 2017, 10:33 — ИА Регнум. Гандболистки «Ростов-Дона» выиграли очередную встречу, которая прошла в рамках российской Суперлиги. На этот раз со счетом 41:21 был повержен московский «Луч», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донской команды 10 января.

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«Мы старались сохранять концентрацию до самого конца. Важно было не расслабляться на протяжении всей игры. В составе «Луча» отсутствовало несколько ключевых гандболисток. Против нас на площадку вышли молодые, но очень перспективные игроки», — отметила лучший бомбардир матча Анна Сень.

Отметим, что в российском чемпионате «Ростов-Дон» не проиграл ещё ни одной из 11 встреч. Донской клуб — безоговорочный лидер турнирной таблицы.

«Мы довольны результатом, все сыграли хорошо, с душой, не расслаблялись до самого конца. «Луч» постарался дать нам бой. В ближайшее время мы изучаем «Биасен», а утром 13 января вылетаем в Норвегию на матч в рамках группового этапа Кубка ЕГФ», — отметила тренер ростовчанок Татьяна Березняк.

Напомним, тренерский штаб «Ростов-Дона» в конце 2016 года возглавил француз Фредерик Бужан. На этом посту он сменил датчанина Яна Лесли.

«Текущий сезон — не совсем обычный. Было мало времени, чтобы сыграться. Сейчас нужно все тщательно проанализировать и вывести команду на пик формы. Важно, чтобы до марта все гандболистки получали игровую практику, чтобы не было усталости, а некоторые игроки полностью восстановились после травм. Также важна стабильность», — отмечал ранее тренер.

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