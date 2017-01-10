Петропавловск-Камчатский, 10 января, 2017, 10:31 — ИА Регнум. В столице Камчатки власти решили продлить каникулы для школьников на пять дней — за парты они вернуться только 16 января. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии краевого центра, такое решение принято по нескольким причинам.

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Во-первых, как говорят чиновники, это связано с заболеваемостью ОРВИ и гриппом, а во-вторых, с предстоящей пургой. «Эпидемиологический порог заболеваемости в городе не превышен, на данный момент болеет всего 12% учащихся. Однако в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные погодные явления, в связи с чем школьные занятия, вероятнее всего, были бы отменены. Кроме того, дополнительные несколько дней дадут возможность болеющим школьникам поправить здоровье, а здоровым ребятам не заразиться», — сказали в администрации.

По словам синоптиков, в среду к берегам Камчатки подойдет мощный циклон, который несет сильный снег и ветер. Атмосферный вихрь будет влиять на южные районы края несколько дней.

В Роспотребнадзоре корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что эпидпорог среди школьников не превышен, но количество больных детей с каждой неделей растет, также как и число заразившихся взрослых. «Об эпидемии пока речи не идет», — отметили санитарные врачи.