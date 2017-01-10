Манила, 10 января, 2017, 10:30 — ИА Регнум.



Робинзон Крузо. Атака пиратского корабля. Иллюстрация из архива Университета Южной Флориды

Восемь филиппинских рыбаков погибли 9 января в результате нападения на их судно группы предполагаемых пиратов на юге страны, сообщает Associated Press.

Как отметил лейтенант-коммандер береговой охраны островного государства Элвин Дагалеа, еще семерым рыбакам удалось пережить нападение, произошедшее поблизости от города Замбоанга. Они покинули судно, когда неизвестные открыли по нему огонь. В результате нападения судно затонуло.

По его словам, неизвестные могут быть пиратами, тогда как в одном из докладов военных указывается, что нападение может быть мотивировано вымогательством или конфронтацией между группами рыбаков.

Исламистская группировка «Абу Сайяф» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подозревается в причастности к ряду захватов на юге Филиппин. Так, неделей ранее береговая охрана и ВМФ страны сорвали план предполагаемых боевиков группировки захватить грузовое судно в провинции Басилан.