Калуга, 10 января, 2017, 10:27 — ИА Регнум. Более 87 млн рублей субсидий предоставлено в 2016 году компаниям, осуществляющим модернизацию производства, в рамках реализации госпрограммы «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области, заявил 9 января на координационном совещании органов государственной власти Калужского региона заместитель губернатора области Алексей Никитенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Дарья Антонова ИА REGNUM Закупки

По его словам, реализация данной программы позволила сформировать в Калужской области комплексную и преемственную систему финансовой, имущественной, кадровой, информационно-консультационной поддержки предпринимательства. Так, в целях поддержки малого и среднего бизнеса в регионе соблюдается 15%-ная квота закупок у субъектов малого предпринимательства. Объём закупок у представителей малого бизнеса превысил один миллиард рублей (1172,8 млн рублей) и составил 41,6% от совокупного годового объёма закупок для государственных нужд Калужской области.

На софинансирование муниципальных программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства из средств областного бюджета в 2016 году было направлено 10 млн рублей, а услугами Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства региона воспользовались 117 предприятий.

В 2016 году было заключено соглашение между правительством Калужской области и акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» о взаимодействии в вопросах оказания финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.

С 1 января 2017 года, в соответствии с законодательством, межведомственное взаимодействие осуществляется при проведении проверок органами власти, осуществляющими государственный контроль, а с 1 июля 2017 года — муниципальный контроль.

В настоящее время в регионе учрежден знак качества «Калужский продукт», который призван стимулировать местных производителей к поставкам высококачественной продукции. Им маркируется пищевая продукция производителей Калужской области, изготовленная с применением местного сырья и компонентов и соответствующая требованиям законодательства по качеству и безопасности. В настоящее время право использования знака предоставлено трем производителям (ОАО «Московско-Медынское Агропромышленное предприятие», «ООО «Гремячев ключ» и ООО «Ремпутьмаш Агро»).

В 2016 году победителями в смотре-конкурсе «Покупаем калужское» стали 14 товаропроизводителей и 6 организаций розничной торговли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в Калужской области открыто более 20 тысяч малых и средних предприятий, на которых трудятся свыше 110 тысяч человек или около 40% от общего числа занятых в сфере производства, а также свыше 35 тысяч индивидуальных предпринимателей. Регион занимает второе место по уровню развития конкуренции в России.