Москва, 10 января, 2017, 10:18 — ИА Регнум. В России начались работы по созданию новых телекоммуникационных космических аппаратов «Экспресс-80» и «Экспресс-103». Разработкой занимается компания «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва», сообщается на сайте компании.

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Космические аппараты «Экспресс-80» и «Экспресс-103» будут построены на базе унифицированной платформы среднего класса «Экспресс-1000» разработки решетнёвской фирмы.

К настоящему времени в рамках создания новых спутников в «ИСС» уже проведены предварительные работы по заключению договоров со смежниками на поставку комплектующих и бортовой аппаратуры, а также началось изготовление приборов служебных систем и наземного оборудования.

Спутники послужат для предоставления качественных услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, передачи данных на территории России и в странах СНГ.

Телекоммуникационные космические аппараты «Экспресс-80» и «Экспресс-103» планируется вывести на геостационарную орбиту в 2019 году.