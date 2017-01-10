Цюрих, Швейцария, 10 января, 2017, 10:16 — ИА Регнум. Лучшим футболистом 2016 года стал нападающий сборной Португалии и клуба «Реал Мадрид» Криштиану Роналду. Об этом объявила Международная федерация футбола (ФИФА), передает «Р-Спорт».

Fifa.com Криштиану Роналду

В минувшем году 31-летний форвард стал чемпионом Европы в составе национальной сборной. С командой «Реала» Роналду победил в Лиге чемпионов, клубном чемпионате мира, а также завоевал Суперкубок УЕФА. Помимо него, на звание лучшего игрока года претендовали нападающий мадридского «Атлетико» и французской сборной Антуан Гризманн и аргентинец Лионель Месси, выступающий за «Барселону».

Роналду победил в голосовании с результатом 34,54%, Мессии набрал 26,42% голосов, а Гризманн — 7,53%. Об этом сообщил на своей странице в «Твиттере» журналист АP Роб Харрис.

Португалец стал лучшим футболистом по версии ФИФА в четвертый раз, ранее он был признан таковым в 2008, 2013 и 2014 годах. Кроме того, американка Карли Ллойд была названа лучшей футболисткой года, лучшим наставником признан итальянец Клаудио Раньери, а малазийский футболист Мохда Фаиза Субри, выступающий в составе команды «Пенанг» получил награду за самый красивый гол, передает «Мир 24».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года Криштиану Роналду получил четвертый по счету «Золотой мяч». Эту награду по итогам года вручает французский журнал France Football.