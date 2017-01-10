Анкара, 10 января, 2017, 10:16 — ИА Регнум.



Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Турции

Парламент Турции проголосовал 10 января за продолжение дебатов о пакете конституционных реформ, которые расширяют полномочия президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Reuters.

В рамках реформы Эрдоган сможет назначать и снимать с должности министров правительства, а также возьмет на себя вновь управление партией власти, а срок его полномочий будет продлен до 2029 года.

В ходе дебатов 9 января премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что реформа позволит решить проблему наличия у Турции двух субъектов в исполнительной ветви власти.

«Нужно, чтобы в исполнительной ветви был только один субъект, — заявил он. — Из-за двух капитанов тонет корабль, поэтому капитан должен быть один».

Напомним, пакет конституционных предложений по изменению формы правления в Турции был внесен в конце 2016 года правящей Партией справедливости и развития. Если пакет законопроектов, предложенный правящей партией, будет принят, Турция станет президентской республикой. Если за пакет законодательных мер проголосует более 350 депутатов парламента Турции, то этот вопрос будет вынесен на референдум.