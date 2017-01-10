Манила, 10 января, 2017, 10:08 — ИА Регнум. На юге Филиппин утром 10 января произошло мощное землетрясение. Число пострадавших не известно. Соответствующее сообщение распространила американская Геологическая служба (USGS).

Infobae.com Землетрясение на Филиппинах

Магнитуда землетрясения — 6,9, глубина залегания очага — 622 километра.

Толчки зафиксированы в 06:13 по времени UTC. Землетрясение произошло в 199 километрах от города Табиауан (провинция Сулу).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 января землетрясение магнитудой 5,8 баллов произошло на севере Канады. Очаг залегал возле эскимосской деревни Резольют на глубине 18,6 километров.