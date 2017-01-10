Владивосток, 10 января, 2017, 10:37 — ИА Регнум. Оборудованию «ЭРЫ-ГЛОНАСС» вполне вероятно будет не под силу справиться с задачей повсеместного позиционирования машин, которая на неё возложена. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил автоюрист Александр Огневский. По его словам, скорее всего, мы увидим массу сбоев, технологических недоработок и отказ оборудования.

Nis-glonass.ru Презентация оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС»

Читайте также: На Камчатке начали сбор подписей под петицией против «ЭРА-ГЛОНАСС»

«Проблема заключается в том, что та GPS-навигация, с которой началось понятие спутниковой навигации, впервые в мире в гражданский оборот широко применена в 83-м году решением президента США Рональда Рейгана, который забрал эту прерогативу у военных, — обозначил эксперт. — На сегодняшний день наше технологическое отставание в этом вопросе составляет десятки лет, и, понятно дело, столько спутников для обеспечения ГЛОНАСС, сколько есть у GPS-навигатора, у нас просто физически не имеется, а это значит, что качество нашей связи всё равно будет уступать GPS-навигаторам».

Вторая проблема, по мнению Огневского, заключается в том, что новые машины изначально оснащены GPS-навигаторами и нет никакого смысла городить огород и ставить две навигационные системы там, где одна уже есть.

«Это хорошо понимают производители западных машин, и они, конечно же, считают, что внедрение «ЭРЫ-ГЛОНАСС» в новые автомобили — это заградительная мера, причём плохо замаскированная. И на эту меру последуют другие ответы. Сегодня уже известно, что ряд автомобильных брендов, в том числе люксовых, отказались от поставок новых автомобилей в Россию. Наши власти сами себе наступили на хвост», — уверен автоюрист.

«Самое грамотное рыночное правило гласит, что нельзя ничего запрещать, если в стране нет аналогов этой продукции. А у нас, к сожалению, многих автомобильных аналогов такого качества и такой цены, как те, которые могут попасть под запрет, нет, — добавил Александр Огневский. — Заложниками покупки новых автомашин станут не те, кто покупал их в премиальном секторе, а рядовые граждане. Это усилит уже имеющуюся социальную напряжённость, ещё раз покажет, что в борьбе за рынки сбыта мы используем совершенно не рыночные методы. Нужно понимать, что экономические связи всегда глубже политических. У нас с Японией нет мирного договора с 1945 года, тем не менее экономические связи Дальнего Востока с Японией последние 30 лет были на очень высоком уровне. Смысл сейчас какими-то ограничениями политическими давить собственную экономику? Нужно добиваться того, чтобы открыто между собой системы конкурировали».

Как сообщало ИА REGNUM, житель Камчатки разместил на открытой платформе петицию в Госдуму РФ и правительство РФ об отмене обязательной установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на транспортное средство. По мнению автолюбителя, при выполнении новых требований Технического регламента Таможенного союза, помимо финансовых затрат, возникает также вопрос возможности беспроблемной установки модулей системы.