Магаданская область, 10 января, 2017, 10:25 — ИА Регнум. В Магаданской области растут объёмы добычи золота, а, следовательно, и доход в бюджет от этого вида деятельности. Об этом заявил глава региона Владимир Печёный, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении информационной политики областного правительства.

(сс) kaisender Золото

Пока результат, которым на Колыме так горды, — на 3 тонны больше, чем в 2015 году. Всего в прошлом году на территории региона было добыто 27,5 тонн золота, но итоговая цифра может ещё подрасти.

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«Итоги добычи золота в этом году нас порадовали. Наши недропользователи задействовали все возможности, в том числе новые технологии и новую технику для того, чтобы получить результат», — пояснил губернатор. По его словам, в 2017 году в регионе намерены добыть золота ещё больше, в первую очередь, на месторождении «Павлик», а также с помощью запуска предприятия на Наталкинском месторождении.

Увеличении объёмов золотодобычи позволит лучше наполнять казну Колымы. «В минувшем году мы несколько раз корректировали бюджет Магаданской области увеличивая доходную базу за счет прежде всего налога на добычу полезных ископаемых. Хороший результат, хороший задел на наступивший год», — отметил Владимир Печёный.

«Горнодобывающая отрасль Колымы является градообразующей и обеспечивает большую часть жителей региона работой и стабильным заработком, а областной бюджет — постоянным пополнением. Объем налоговых поступлений в 2016 году составил 7,8 млрд рублей», — рассказал член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Анатолий Широков. Он обратил внимание на то, что хорошая наполняемость бюджета — это залог исполнения в регионе всех социальных программ.

«Не за горами рост золотодобычи до 30 тонн в год, когда во всю мощь заработает горно-обогатительный комбинат на месторождении «Павлик», — прокомментировал итоги года Анатолий Широков.

Он также напомнил, что в 2017 году ожидается запуск месторождения «Ольча», которое разрабатывает Омолонская золоторудная компания. По предварительным данным, руда с этого месторождения на фабрику Кубака пойдет уже к концу января.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы региона от налога на прибыль возросли на 1,3 млрд рублей, в связи с чем в регионе корректировали бюджет на 2016 год. Тем не менее, при формировании бюджета на 2017 год, глава региона призвал профильные ведомства активизировать работу по оптимизации трат.

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