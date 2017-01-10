Иваново, 28 июня, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Власти Ивановской области 28 июня сообщили, что в субботу, в день попытки мятежа в России, при исполнении воинского долга погиб экипаж самолёта Ил-22. Соболезнования погибшим выразил губернатор региона Станислав Воскресенский.

Alexandr Shukhov Ил-22

«Соболезную и разделяю горечь утраты с семьями погибших героев. Во время прохождения военной службы каждый из них проявил качества настоящего офицера, с честью выполнив свой воинский долг. Вечная память героям», — привёл его слова информационный Telegram-канал области.

Воскресенский отметил, что погибшие военные показали всё своё мужество и самоотверженность, оставшись верными присяге.

Ранее президент России Владимир Путин почтил память лётчиков, погибших 24 июня во время попытки мятежа, минутой молчания. Он подчеркнул, что в противостоянии с мятежниками они не дрогнули и исполнили приказ и воинский долг. Во время встречи с силовиками, которые противостояли мятежу, на Соборной площади в Кремле глава государства заявил, что во время этих событий военные, росгвардейцы, сотрудники полиции и спецслужб фактически пресекли гражданскую войну.

24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с бизнесменом Евгением Пригожиным предприняли попытку вооружённого мятежа. На военной технике они прибыли в Ростов-на-Дону, откуда часть сил направилась в сторону Москвы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, согласовав действия с Путиным, переговорил с Пригожиным. В результате стороны достигли соглашения, бойцы ЧВК прекратили движение в сторону Москвы и покинули Ростов-на-Дону.