Токио, 10 января, 2017, 09:54 — ИА Регнум. Новый император Японии вступит на престол 1 января 2019 года. Законопроекты, в которых будет утверждена эта дата, японское правительство представит в мае. Об этом сообщили осведомлённые источники, пишет газета «Санкэй».

Al-ain.com Император Акихито

Напомним, в августе император Японии Акихито заявил, что планирует отречься от престола по причинам возраста — сейчас ему 83 года.

«Мне уже более 80 лет. К счастью, я пребываю в добром здравии. Но когда я думаю о том, что мое здоровье постепенно ухудшается, то переживаю, поскольку в будущем мне будет сложнее исполнять обязанности символа государства», — сказал он.

Согласно законам Японии, сделать это невозможно. Монарх должен умереть, чтобы его место занял наследник. Таким образом, для того чтобы Японией начал править новый монарх, нужно изменить законодательство.

Приемником Акихито станет его старший сын Нарухито. Сейчас наследнику 56 лет.

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