Москва, 10 января, 2017, 09:43 — ИА Регнум. С начала 2017 года на федеральных автомобильных дорогах России снизилось количество ДТП с пострадавшими по сравнению с периодом новогодних праздников 2016 года. Благодаря принятым дорожниками мерам данный показатель уровня безопасности удалось повысить на 5%, сообщили в Росавтодоре.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зимняя дорога

Всего с 1 по 8 января на федеральных трассах страны произошло 302 аварии с пострадавшими.

Для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда по федеральным дорогам с 1 по 8 января в регионах России, где были отмечены наиболее неблагоприятные погодные условия, было задействовано более 7 тыс. снегоуборочных и дорожных машин.

Всего в зимний сезон 2016−2017 гг. Росавтодор мобилизовал порядка 10 тыс. единиц снегоуборочной и дорожной техники. Для контроля за состоянием проезда и метеорологической обстановки на федеральных дорогах задействовано 960 мобильных метеостанций и 1300 постов видеонаблюдения.

Кроме того, в круглосуточном режиме осуществляется работа диспетчерских служб Росавтодора, а также межведомственное взаимодействие дорожников с представителями Госавтоинспекции и МЧС.