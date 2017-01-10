Санкт-Петербург, 10 января, 2017, 09:39 — ИА Регнум. Заключение еще одного контракта по стадиону на Крестовском острове Санкт-Петербурга не приведет к увеличению финансирования стройки, поскольку деньги выделяются в рамках ранее утвержденных лимитов. Об этом сегодня, 10 января, сообщил комитет по строительству Санкт-Петербурга, являющийся заказчиком стадиона.

Стадион на Крестовском острове

Накануне стало известно, что комитет по строительству 29 декабря 2016 года заключил с ОАО «Метрострой» (генподрядчик стадиона) новый контракт на проведение дополнительных работ по завершению объекта. Срок выполнения работ — по 31 марта 2017 года. Сумма контракта составила 2 млрд 78 млн 400 тыс. рублей.

«Вышеуказанные денежные средства были предусмотрены Комитету по строительству при подготовке в 2016 году летних поправок к бюджету Санкт-Петербурга, в том числе за счет перераспределения средств входной группы намывной территории, ввод которой запланирован в 2017 году», — говорится в сообщении строительного ведомства Смольного.

Поясняя необходимость в новом контракте, в комитете по строительству заявили, что он потребовался для выполнения «комплекса дополнительных работ, в том числе связанных с реализацией требований правоохранительных органов», в том числе ФСБ, МВД, ФСО и МЧС России.

Эти требования связаны с обеспечением радиационной, химической, биологической и пожарной безопасности, взрывобезопасности и антитеррористической защищенности, а также специальной связи.

Достоверность сметной стоимости дополнительных работ подтверждена положительным заключением СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы», добавляют в комитете по строительству.

Напомним, 20 декабря 2016 года комитет по строительству также без конкурса заключил с «Метростроем» еще один контракт — на 1 млрд рублей. В рамках его выполнения подрядчик должен ввести в эксплуатацию системы безопасности и контроля доступа на стадионе.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря 2016 года строительные работы первого этапа по возведению стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга были официально завершены. Северо-Западное управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, а Госстройнадзор Санкт-Петербурга издал разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. 30 декабря, объект был зарегистрирован как собственность Санкт-Петербурга в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

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По заверению чиновников Смольного, все работы по приспособлению «Зенит-Арены» к проведению футбольных матчей, а также все работы вокруг стадиона и благоустройство территории должны завершиться к 1 мая 2017 года.