Вашингтон, 10 января, 2017, 09:33 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп ставит национальную безопасность страны под угрозу, не осознавая, насколько важной является работа американских спецслужб. Об этом сообщил директор ЦРУ Джон Бреннан в интервью телекомпании CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Комментируя информацию, представленную в докладе американских спецслужб 6 января, Бреннан отметил, что в современном мире существуют серьёзные угрозы, и спецслужбы работают с целью защитить национальные интересы страны. Руководство страны должно понимать это.

«Администрация или президент, которые этого не признают, ставят национальную безопасность своей страны под значительную угрозу», — пояснил он.

По словам Бреннана, представленные в докладе спецслужб данные о том, что Россия якобы повлияла на результаты минувших президентских выборов в США, правильны.

«Мы весьма уверены в нашем понимании, знаниях и оценке того, что произошло», — считает он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 января ФБР, ЦРУ и АНБ представили доклад, в котором в очередной раз обвинили Москву в кибервмешательстве в американские выборы. После этого доклада в отношении России Вашингтон намерен ввести «всеобъемлющие» санкции. В докладе не было представлено доказательств этих антироссийских обвинений.

6 января Трамп заявил, что заявления о том, что Москва якобы причастна к «хакерским атакам» на серверы политических организаций США во время президентской кампании, являются политически мотивированными.

Комментируя представленные данные, представитель Государственного департамента США Джон Кирби заявил, что разведке необходимо сохранять секретность, поэтому и не было представлено доказательств.