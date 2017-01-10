Саратов, 10 января, 2017, 09:32 — ИА Регнум. В Саратовской области за время новогодних праздников было зарегистрировано 5 случаев ускоренного снятия ограничения, в каждом из которых должники погасили свои задолженности непосредственно перед вылетом, обратившись к судебному приставу-исполнителю, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФССП региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туристы

Так, в период с 28 декабря 2016 года по 9 января 2017-го пересекли границу 115 саратовцев, которые своевременно оплатили имевшиеся задолженности.

В период праздничных выходных Управлением ФССП по Саратовской области было организовано дежурство сотрудников аппарата и судебных приставов-исполнителей по оперативному снятию ограничения в праве выезда должников за пределы РФ при наличии соответствующих обстоятельств, отметили в ведомстве.

Саратовским должникам дали возможность отправиться на новогодние каникулы при условии оплаты задолженности, которую можно было погасить в аэропорту и на вокзале. В эти дни была ускорена процедура снятия ограничения — разрешение на выезд за пределы России должники могли получить в течение часа после предоставления платежного документа об оплате задолженности.

Согласно официальной информации, в течение 2016 года судебными приставами были ограничены в праве выезда за пределы РФ 22 тысячи саратовцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 декабря 2016 года комитет по законодательству рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, позволяющий в максимально короткие сроки отменять ограничение на выезд за рубеж должников после уплаты ими задолженности по исполнительному документу.

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