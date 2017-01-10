Вашингтон, 10 января, 2017, 09:32 — ИА Регнум. Ученые получили изображение черной дыры в центре спиральной галактики в созвездии Девы, сделанное с помощью инструментов космического телескопа «Хаббл». При этом черная дыра не соответствует существующим представлениям специалистов о подобных объектах, об этом сообщается на официальном сайте Hubble.

Nasa.gov RX J1140.1+0307

Снимок галактики RX J1140.1+0307 был выполнен усовершенствованной камерой для обзоров (ACS), находящейся на борту космического аппарата. На первый взгляд, галактика является вполне обычной, однако это впечатление обманчиво, говорится в сообщении.

В центре большинства галактик, включая Млечный Путь, находятся сверхмассивные черные дыры. Однако иногда, как в случае с RX J1140.1+0307, центр занимает черная дыра с относительно низкой массой. Но в текущем случае ученых ставят в тупик расчеты, согласно которым черная дыра низкой массы не может обладать наблюдаемым спектром.

«С такой относительно малой массой для чёрной дыры сложно объяснить наблюдаемый спектр», — отмечают специалисты. Пока что ученым не удалось объяснить яркость объекта.