Москва, 10 января, 2017, 09:28 — ИА Регнум. В России в 2016 году в ходе реализации оперативно-профилактической операции «Мак-2016» выявлено свыше 24,3 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения. За их совершение привлечены к ответственности около 40 тыс. лиц, в том числе к уголовной — 21 тысяча, почти 19 тысяч — к административной, сообщили в МВД России.

Василий Верещагин. Опиумоеды. 1868

За год из незаконного оборота изъято более 4,3 тонны наркотиков растительного происхождения.

Обнаружено 17 тыс. 972 очага дикорастущих наркосодержащих культур, общей площадью около 10,75 тыс. га. Руководителям организаций, землевладельцам и землепользователям, на территориях которых обнаружены очаги произрастания, направлено более 1036 предписаний об устранении выявленных фактов.

В отношении организаций, предпринимателей и физических лиц, не исполнивших предписания, составлено 840 протоколов об административных правонарушениях.