Грозный, 10 января, 2017, 09:24 — ИА Регнум. Развитие горных территорий Чечни необходимо продолжать. В этих районах республики скрыт огромный потенциал, который может дать толчок развитию экономики региона. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совещания с членами кабинета министров и главами муниципальных образований, посвященного развитию горных районов, сообщили ИА REGNUM 10 января в пресс-службе главы и правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Необходимо загрузить наши горы, сделать их более живыми, развивать сельское хозяйство, животноводство, туризм, создавать новые рабочие места. Ведь у нас есть для этого все условия. В наших горах сосредоточен огромный потенциал, который нужно рационально использовать», — заявил Кадыров.

По поручению руководителя республики в кратчайшие сроки будет создана программа поэтапного развития горных районов, включающая строительное, сельскохозяйственное и туристическое направления. Первостепенное значение в ней будет принадлежать созданию новых рабочих мест. По словам Кадырова, необходимо заинтересовывать молодежь для работы на открываемых объектах по месту жительства.

Кроме того, главе Шатойского муниципалитета Шадиду Чабагаеву было поручено обеспечить временным жильем врачей и учителей, которые приезжают на работу в район из Грозного.

Как сообщало ИА REGNUM, внимание к горным районам Чечни было приковано в связи жалобой жителя селения Кенхи Рамазана Джалалдинова президенту России Владимиру Путину на коррупцию местных чиновников, затягивание выплат компенсаций владельцам разрушенных домов, плохое социальное обеспечение жителей Шаройского района.

После визита Кадырова в Кенхи, где на встрече с ним часть местных жителей опровергла слова Джалалдинова о проблемах села, а другая — подтвердила некоторые из них, чеченский лидер объявил 2016 год — годом Шаройского района. Глава республики пообещал решить многие вопросы местных жителей — провести в село газ, отремонтировать дороги.

По словам председателя правительства ЧР Абубакара Эдельгериева, в прошлом году в трех горных районах Чечни — Веденском, Ножай-Юртовском и Шаройском было решено множество вопросов по восстановлению экономики и социальной сферы.

«Восстановлена социальная инфраструктура, электро‑ и газоснабжение значительной части населенных пунктов, обеспечен доступ к услугам телевидения и мобильной связи, продолжаются активные работы по восстановлению и реконструкции дорожной сети. Также проведена работа по переселению граждан, проживающих в оползнеопасных зонах горных районов, в 2016 году переселены 252 семьи, построено для жителей этих трех горных районов 76 домов и выделено пять квартир», — доложил в ходе совещания Эдельгериев.