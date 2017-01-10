Оренбург, 10 января, 2017, 09:23 — ИА Регнум. В Оренбургской области генеральный директор ООО «Соль-Илецкий элеватор» Андрей Гавриков и финансовый директор ООО «Соль-Илецкий элеватор» Владимир Уланков, являющиеся депутатами местных органов власти Ташлинского района, признаны виновными в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анжелика Линькова.

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Она также отметила, что в ходе предварительного и судебного следствия Гавриков и Уланков не признавали вины в совершении инкриминируемых им преступлений.

Следствием и судом установлено, что в период с 2010 по 2012 год Гавриков и Уланков представляли в министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области документы ООО «Соль-Илецкий элеватор», содержащие недостоверные сведения о наличии оснований для получения субсидий на уплату процентов по целевому инвестиционному кредиту. В результате предприятию необоснованно перечислили субсидии в размере более 20 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.

Кроме того, в 2011 году фигуранты направили в межрайонную ИФНС России № 5 по Оренбургской области документы, содержащие недостоверные сведения о наличии оснований для возмещения ООО «Соль-Илецкий элеватор» налога на добавленную стоимость. По результатам камеральной налоговой проверки ООО «Соль-Илецкий элеватор» перечислено возмещение налога в размере более 15 миллионов рублей.

Владимир Уланков приговорен к пяти годам лишения свободы со штрафом в размере 400 тыс. рублей, Андрей Гавриков — к четырем годам лишения свободы со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Кроме того, с них судом взыскана сумма причиненного государству ущерба на общую сумму более 35 млн рублей.

«Подсудимые заключены судом под стражу. Приговор суда не вступил в законную силу», — уточнила Анжелика Линькова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура отмечала рост преступлений коррупционной направленности на территории Оренбуржья. В первом полугодии 2016 года на фоне общего роста преступности по региону на 2,3% количество преступлений коррупционной направленности увеличилось почти на 20%. В общей структуре преступности на долю коррупционных преступлений приходилось 1,4%.

Наиболее подверженными коррупционной преступности сферами в 2016 году, как и в 2015 году, являлись сферы использования бюджетных средств (совершено 44 преступления, или 21,5% от общего числа зарегистрированных), здравоохранения (28 преступлений, или 13,7%), ЖКХ (9 преступлений, или 4,4%) и распоряжения государственным имуществом (10 случаев, или 4,9%).