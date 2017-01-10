Волгоград, 10 января, 2017, 09:19 — ИА Регнум. В Волгоградской области снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ. Как сообщили ИА REGNUM в региональном комитете здравоохранения 10 января, число заболевших за первую неделю нового года сократилось на 17,3%.

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Между тем, лечебные учреждения по-прежнему работают в усиленном режиме. Обратиться в поликлинику на прием к врачу пациенты могут даже в праздничные и выходные дни с 8:00 до 20:00. По вызовам на дом доктора также ходят до позднего вечера.

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Грипп идёт: Поликлиники Волгограда работают и в выходные

За первую неделю нового года в амбулаторно-поликлиническое звено обратилось порядка 22 тысяч пациентов. Еще более 16,5 тысячи звонков поступило в диспетчерскую службы скорой медицинской помощи. Это почти в два раза больше обычного числа вызовов за неделю. Из них порядка трех тысяч — обращения с подозрением на грипп и ОРВИ. 2,5 тысячи человек были госпитализированы в стационары.

Как заверили в ведомстве, в медицинских организациях Волгоградской области на сегодня организовано достаточно мест для лечения больных ОРВИ, гриппом и внебольничной пневмонией. Всего развернуто 1956 коек. Недостатка в противовирусных препаратах в больницах и аптеках также не наблюдается.

Добавим, что, несмотря на положительную тенденцию по заболеваемости гриппом и ОРВИ, все школы Волгограда и Волжского закрыты на карантин. Занятия отменены для учащихся 1 — 11 классов общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования до 15 января.