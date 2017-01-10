Вашингтон, 10 января, 2017, 09:10 — ИА Регнум. Премьера двух первых эпизодов третьего сезона знаменитого драматического сериала «Твин Пикс» намечена на 21 мая 2017 года. Об этом заявил президент телеканала Showtime Дэвид Нэвинс, сообщает Deadline.

Цитата из к/ф «Твин Пикс». реж Дэвид Линч. 1990г. США Красная комната

По словам Нэвинса, третий и четвертый эпизод сезона будут опубликованы на сайте Showtime сразу же после выхода на экраны первых серий. Он также подтвердил, что в третьем сезоне будет 18 серий длительностью 1 час.

В качестве режиссера всего третьего сезона выступил Дэвид Линч, участвовавший в создании оригинального сериала «Твин Пикс», вышедшего еще в 90-х годах прошлого века и ставшего культовым. Отмечается, что очередной сезон был снят как полноценная картина, потом его разделили на 18 эпизодов. Нэвинс рассказал, что уже посмотрел все серии вместе с Дэвидом Линчем и добавил, что новые 18 часов сериала будут «незабываемыми».

Напомним, премьера многосерийной драмы «Твин Пикс» состоялась в США 12 апреля 1990 года. Сериал, основной сюжетной линией которого является расследование убийства девушки по имени Лора Палмер, включал 30 серий. Главные роли в нем исполнили Кайл Маклахлен, Майкл Онткин, Шерилин Фенн, Лара Флинн Бойл и другие.