Озвучена дата выхода нового сезона сериала «Твин Пикс»
Вашингтон, 10 января, 2017, 09:10 — ИА Регнум. Премьера двух первых эпизодов третьего сезона знаменитого драматического сериала «Твин Пикс» намечена на 21 мая 2017 года. Об этом заявил президент телеканала Showtime Дэвид Нэвинс, сообщает Deadline.
По словам Нэвинса, третий и четвертый эпизод сезона будут опубликованы на сайте Showtime сразу же после выхода на экраны первых серий. Он также подтвердил, что в третьем сезоне будет 18 серий длительностью 1 час.
В качестве режиссера всего третьего сезона выступил Дэвид Линч, участвовавший в создании оригинального сериала «Твин Пикс», вышедшего еще в 90-х годах прошлого века и ставшего культовым. Отмечается, что очередной сезон был снят как полноценная картина, потом его разделили на 18 эпизодов. Нэвинс рассказал, что уже посмотрел все серии вместе с Дэвидом Линчем и добавил, что новые 18 часов сериала будут «незабываемыми».
Напомним, премьера многосерийной драмы «Твин Пикс» состоялась в США 12 апреля 1990 года. Сериал, основной сюжетной линией которого является расследование убийства девушки по имени Лора Палмер, включал 30 серий. Главные роли в нем исполнили Кайл Маклахлен, Майкл Онткин, Шерилин Фенн, Лара Флинн Бойл и другие.