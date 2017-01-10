Москва, 10 января, 2017, 09:02 — ИА Регнум. В Ракетные войска стратегического назначения (РВСН). поступают новейшие боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М», предназначенные для охраны и обороны ракетных комплексов РВСН. В 2016 году в РВСН поступило 14 таких машин, на 2017 год спланирована поставка ещё 12 БПДМ, сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru ЗРС С-400 «Тиумф»

Боевая противодиверсионная машина (БПДМ) «Тайфун-М» разработана в интересах РВСН на базе бронетранспортера БТР-82. Она предназначена для ведения разведки в позиционных районах в радиолокационном, оптическом и инфракрасном диапазонах волн, а также борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника.

Уникальность БПДМ заключается в её оснащении комплексом разведывательных средств, в том числе беспилотным летательным аппаратом, позволяющими обнаруживать противника на дальности до 5 км.

Наряду с противодиверсионными машинами в РВСН поступает уникальный тренажёр для обучения военнослужащих подразделений охраны и разведки находить диверсионные группы в зонах невидимости оптико-электронных и радиоэлектронных средств.

В 2016 году в РВСН было поставлено 10 тренажёров БПДМ «Тайфун-М», до 2020 года поступит еще 20 таких комплексов.

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Как сообщало ИА REGNUM, продолжается оснащение Вооруженных сил РФ современным вооружением и военной техникой, а также ремонт и модернизация имеющихся образцов. В 2016 году оснащённость частей постоянной готовности новейшим оружием доведена до 58,3%. Исправность техники возросла до 94%. Укомплектованность Вооружённых сил личным составом достигла 93%. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, к 2020 году доля новейшего вооружения и военной техники должна составить от 70% до 100%