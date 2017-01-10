Вашингтон, 10 января, 2017, 08:53 — ИА Регнум. Актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли, находящиеся в процессе развода, заключили соглашение о том, что подробности процедуры будут скрыты от посторонних. Об этом сообщает телеканал CNN.

Rocketreview.org Бред Питт и Анжелина Джолли с детьми

Отмечается, что обе звезды, а также их юристы оставили подписи под документом, в котором говорится о соблюдении неприкосновенности личной жизни их детей и семьи. Теперь все судебные документы будут сохранять конфиденциальный характер, а для вынесения необходимых правовых решений и разрешения любых остающихся вопросов в короткие сроки будет привлечен мировой судья. Кроме того, в дальнейшем Джоли и Питт готовы «выступать единым фронтом».

Ранее Брэд Питт ходатайствовал о конфиденциальности соглашения, касающегося его опеки над шестью общими с Джоли детьми. Также актер собирался получить права на временную опеку над детьми, однако его запрос был отклонен.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2016 года стало известно о том, что Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом. Свое решение актриса объяснила тем, что у супругов возникли непреодолимые разногласия. Также она попросила суд оставить с ней всех шестерых детей. Питт и Джоли заключили брак в августе 2014 года.