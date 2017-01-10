Вашингтон, 10 января, 2017, 08:52 — ИА Регнум. Отсутствие доказательств в докладе американских спецслужб, в котором Россия обвиняется во вмешательстве в процесс выборов в США, не является поводом для сомнений в правомочности этих обвинений. Разведке необходимо сохранять секретность. Об этом сообщил журналистам представитель Государственного департамента США Джон Кирби накануне, 9 января.

Hispantv.com Джон Кирби

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему обвинения в адрес Москвы не сопровождаются доказательствами со стороны разведслужб, Кирби ответил: «Думаю, немногие усомнятся, что разведывательные службы должны охранять свои методы и источники».

Американский дипломат пояснил, что американские разведслужбы должны сохранять секретность, не разглашая ни свои методы, ни источники. Американские власти предоставляют спецслужбам возможность самим решать, какие данные следует рассекретить, а какие — нет.

Комментируя вопрос журналистов о том, что операция США в Ираке тоже была начата после заявлений, который впоследствии оказались недостоверными, Кирби отметил, что это «сравнение некорректно».

Кирби признал, что тогда Вашингтоном действительно были допущены ошибки. Но с тех пор США многому научились.

«Никто не считает, что в 2000—2001 годах не было ошибок, но это было 15 лет назад, с тех пор многое изменилось», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после обнародованного доклада американские сенаторы намерены 10 января представить поправки в законодательство, позволяющие ввести в отношении России «всеобъемлющие» санкции.

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